El Alamein e Alessandria | l’Egitto turistico tra resort e turismo alternativo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Se anni fa una vacanza in Egitto aveva quel sapore di avventura e mistero in cui i viaggiatori si lasciavano conquistare dalle leggende oscure delle valli dei faraoni, oggi il Paese africano, non solo permette di rivivere i tempi passati in modo sempre più coinvolgente, ma è una delle porte delnel continente e, grazie alla ricchezza della proposta ricettiva, fatta die luoghi di grande comfort, è possibile godersi una rilassante vacanza tra le splendide acque del Mar Rosso e i tanti accenni culturali. Due bandiere. È il significato del nome egiziano di El, una delle città che più sono impresse nella memoria comune degli italiani, poiché luogo di combattimenti durante la Seconda Guerra Mondiale. La località si trova a circa 300 km da Il Cairo e a circa 120 dad’Egitto, in una delle ...