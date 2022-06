Egan Bernal | potrebbe rientrare al Giro di Polonia - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di venerdì 10 giugno 2022)Roma, 10 giugno 2022 - Un recupero che può essere miracoloso., che ha rischiato la vita in un incidente in allenamento a gennaio , non solo ha ripreso ad andare in bicicletta ...

Pubblicità

Cyclingtimenews : ???? Manca ancora la certezza, ma nel progressivo lavoro di recupero dopo l’incidente (24 gennaio) Egan #Bernal sta v… -

OA Sport

Roma, 10 giugno 2022 - Un recupero che può essere miracoloso., che ha rischiato la vita in un incidente in allenamento a gennaio , non solo ha ripreso ad andare in bicicletta ...Continua il miracoloso recupero didopo il terribile incidente in cui è incappato lo scorso gennaio. Abbiamo seguito le tappe della sua riabilitazione, vedendolo prima muovere i suoi primi passi e poi tornare in sella. Da ... Ciclismo, Egan Bernal vola in salita in allenamento, ipotesi rientro al Giro di Polonia Il colombiano, dopo il terribile incidente di gennaio, pronto a rimettersi in gara a fine luglio. Un vero e proorio miracolo ...Continua il miracoloso recupero di Egan Bernal dopo il terribile incidente in cui è incappato lo scorso gennaio. Abbiamo seguito le tappe della sua riabilitazione, vedendolo prima muovere i suoi primi ...