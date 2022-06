Effetto Bce | vogliono svendere l’Italia | la borsa di Milano perde il 5% e lo spread torna a far paura

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ladiarriva are il 5,17% dopo le decisioni prese ieri dalla Bce. Piazza Affari oggi è la peggiore d’Europa con il Ftse Mib a 22.578 punti e i titoli bancari in difficoltà. Francoforteil 3,05%, Parigi il 2,69% e Londra il 2,17%. Lotra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a +234 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,85%. Una situazione che crea forte allarme. È lontano il record storico del 2011, quando lotoccava quota 574 punti. Era il 9 novembre e l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nominava Mario Monti senatore a vita. Il passo che anticipava le dimissioni di Silvio Berlusconi e l’incarico all’ex commissario Ue alla concorrenza di formare un nuovo governo. Ma il differenziale tra il Btp ...

A Milano il Ftse All Share ha perso il 5,07%: secondo i dati di Borsa Italiana, a Piazza Affari oggi sono stati oggetti di scambio 472 titoli, di cui 414 in ribasso, 53 in rialzo e 5 hanno chiuso ...Piazza Affari chiude la seduta con un tonfo. L'indice Ftse Mib lascia sul terreno il 5,17% a 22.547 punti e brucia così quasi 39 miliardi di euro di capitalizzazione in una sola giornata. Venerdì nero ...Mutui e prestiti più cari per le famiglie, credito più costoso per le imprese, rendimenti dei titoli di Stato in aumento e tensione sui mercati: si sentiranno fin da subito (e si sono già cominciati a ...Un calo generalizzato in Europa, con Piazza Affari maglia nera. Sul listino milanese pesa l'effetto combinato delle decisioni annunciate ieri dalla Bce e dell'inflazione Usa, salita a maggio all'8,6% ...