Edoardo Tavassi lascia l’Isola dei Famosi? Ecco cosa è successo dopo il malore (Di venerdì 10 giugno 2022) In queste ore si sta molto parlando delle condizioni di salute di Edoardo Tavassi e Marco Cucolo, i quali sono finiti in infermeria all’Isola dei Famosi. I due naufraghi, infatti, non si trovano attualmente in compagnia degli altri concorrenti in quanto sono stati costretti ad andare a farsi visitare. La produzione del programma ci ha L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 10 giugno 2022) In queste ore si sta molto parlando delle condizioni di salute die Marco Cucolo, i quali sono finiti in infermeria aldei. I due naufraghi, infatti, non si trovano attualmente in compagnia degli altri concorrenti in quanto sono stati costretti ad andare a farsi visitare. La produzione del programma ci ha L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

Luca96810668 : RT @massicaroletti: Mia figlia e’ unica … Barbara le chiede .. ti piace Edoardo Tavassi che corteggia tua sorella … risposta … ???????? ti amo… - infoitcultura : Isola dei famosi, Edoardo Tavassi come sta? Costretto a ritirarsi o resterà in gioco? Le ultime news sulle condizio… - AngoloDV : Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi torna in gioco? #isola #isoladeifamosi #AngolodelleNotizie #edoardotavassi - blogtivvu : Marco Cucolo lascia l’Isola, Edoardo Tavassi resta: svelato il suo problema fisico #isola - giugo76 : RT @massicaroletti: Mia figlia e’ unica … Barbara le chiede .. ti piace Edoardo Tavassi che corteggia tua sorella … risposta … ???????? ti amo… -