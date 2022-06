Ecuador escluso dal Mondiale e Italia ripescata? Arriva la decisione ufficiale della Fifa!

(Di venerdì 10 giugno 2022) Si spegne ogni speranza di ripescaggioNazionalena alla Coppa del Mondo che si giocherà tra novembre e dicembre 2022 in Qatar. Secondo quanto riportato dal CorriereSera, la Fifa ha deciso di respingere il ricorso presentato dal Cile contro l’. La federcalcio cilena aveva presentato ricorso presso il massimo organo calcisticoaccusando la Nazionale dell’di aver contraffatto i documenti per garantire la nazionalitàiana al calciatore Byron David Castillo Segura, che ha disputato otto partite con la magliaformazione sudamericana. Calcio internazionale MondialiLa Fifa, dopo aver effettuato le opportune valutazioni, ha deciso di chiudere il procedimento contro ...

Da sport.virgilio.it GIANNI INFANTINO PRESIDENTE DELLA FIFA Non è solo, se non esclusivamente, una questione italiana almeno stando a quanto emerge dall'inchiesta che ha ribaltato l'impianto di ...Nonostante la prudenza del presidente Figc Gabriele Gravina, aumentano le possibilità che l'vengadal Mondiale in Qatar. La Fifa sta ancora valutando l'esposto della federazione cilena, che aveva denunciato una falsificazione dei documenti anagrafici del difensore Byron ...Italia ripescata ai Mondiali: Ecuador vince il ricorso ... Già era quasi impossibile essere ripescati se la nazionale di Quito fosse stata esclusa, adesso mettiamo la parola fine alla telenovela. A ...Italia ripescata ai Mondiali in Qatar Italia non ripescata ai Mondiali in Qatar La seconda risposta è quella giusta. La Commissione Disciplinare della Fifa ha dato ragione all'Ecuador e archiviato i ...