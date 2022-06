Ecco quanto Fabian Ruiz vuole per il rinnovo: che distanza con il Napoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Non è un’estate per nulla semplice nel discorso rinnovi. Non è un mistero che Fabian Ruiz sia uno degli scontenti per le offerte presentate dalla società, quindi la sua permanenza per il futuro appare molto incerta. Lo spagnolo, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ha ricevuto una proposta di rinnovo dal Napoli del valore di 1,8 milioni a stagione (fino al 2024 con clausola rescissoria) ma non è stata ritenuta sufficiente. Nelle ultime ore sono uscite le cifre che gli agenti avrebbero chiesto al Napoli per firmare il rinnovo. Il numero 8 vorrebbe circa 3,5-4 milioni di euro a stagione: una somma che invece il Napoli intende corrispondere esclusivamente a Kalidou Koulibaly, in modo tale da non perderlo a parametro zero tra un anno (lo stesso senegalese ha ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 giugno 2022) Non è un’estate per nulla semplice nel discorso rinnovi. Non è un mistero chesia uno degli scontenti per le offerte presentate dalla società, quindi la sua permanenza per il futuro appare molto incerta. Lo spagnolo, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ha ricevuto una proposta didaldel valore di 1,8 milioni a stagione (fino al 2024 con clausola rescissoria) ma non è stata ritenuta sufficiente. Nelle ultime ore sono uscite le cifre che gli agenti avrebbero chiesto alper firmare il. Il numero 8 vorrebbe circa 3,5-4 milioni di euro a stagione: una somma che invece ilintende corrispondere esclusivamente a Kalidou Koulibaly, in modo tale da non perderlo a parametro zero tra un anno (lo stesso senegalese ha ...

