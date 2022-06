Ecco la Banca dei Videogames: il suo intento? salvare ed archiviare tutti i titoli storici (Di venerdì 10 giugno 2022) Risale al 1952 il primo videogioco mai inventato nella storia e si chiamava OXO: il suo inventore si chiamava Alexander S. Douglas e lo ha inventato quasi per caso. Si trattava infatti di una trasposizione su schermo catodico di uno dei giochi che ancora oggi è molto attuale, ossia il TRIS, in cui si vince allineando 3 cerchi o tre X su una griglia di 9 quadrati. David Bostro?m – Embracer.comProbabilmente in pochi lo sanno, e molti dei vecchi videogiochi soprattutto dei primi tempi sono andati a finire chissà in quale dimenticatoio, sia fisico che virtuale. Per questo motivo in Svezia è nato quello che può essere definito il primo e unico archivio dei videogiochi di tutto il mondo e di tutte le epoche. Si chiama Embracer Games Archive, sorge nella città di Karlstad ed è considerato la prima vera Banca di videogiochi al mondo. In questo archivio ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Risale al 1952 il primo videogioco mai inventato nella storia e si chiamava OXO: il suo inventore si chiamava Alexander S. Douglas e lo ha inventato quasi per caso. Si trattava infatti di una trasposizione su schermo catodico di uno dei giochi che ancora oggi è molto attuale, ossia il TRIS, in cui si vince allineando 3 cerchi o tre X su una griglia di 9 quadrati. David Bostro?m – Embracer.comProbabilmente in pochi lo sanno, e molti dei vecchi videogiochi soprattutto dei primi tempi sono andati a finire chissà in quale dimenticatoio, sia fisico che virtuale. Per questo motivo in Svezia è nato quello che può essere definito il primo e unico archivio dei videogiochi di tutto il mondo e di tutte le epoche. Si chiama Embracer Games Archive, sorge nella città di Karlstad ed è considerato la prima veradi videogiochi al mondo. In questo archivio ...

