Eccellenze femminili protagoniste 34^ edizione Premio Marisa Belisario

(Di venerdì 10 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ancora una volta saranno leledella 34esimadelBellisario, “Donne che fanno la differenza”. Con l'Adesione della Presidenza della Repubblica, la cerimonia di premiazione si terrà, oggi, 10 giugno, presso gli Studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma e andrà in onda su Rai1 il 18 giugno. “Un doveroso focus sulla guerra in Ucraina ma anche sulla drammatica situazione delle donne in Afghanistan – spiega Lella Golfo, Presidente della FondazioneBellisario – e poi i riflettori puntati sulle più brillanti mentidel Paese sono gli ingredienti di un'speciale, che oggi più che mai mette al centro l'ottimismo della volontà, il ‘gusto del futurò. ...

Il riconoscimento quest'anno infatti è dedicato alle eccellenze femminili nel FinTech, Oltre a Sciarrone, sono state premiate Anna Lambiase, CEO & Founder di IR Top Consulting; Maria - Teresa ...Il riconoscimento quest'anno è dedicato alle eccellenze femminili nel FinTech, un settore in profonda trasformazione dove l'accesso e l'uso di strumenti finanziari per le donne è ancora limitato. La prorettrice dell'Università Cattolica, Antonella Sciarrone, ha ricevuto il premio per 'dati e etica' ma sono in tutto dieci le donne che hanno ricevuto oggi il riconoscimento nella sedicesima edizione.