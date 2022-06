E' morto l'ex presidente dell'Emilia Romagna Antonio La Forgia (Di venerdì 10 giugno 2022) L'ex presidente della Regione Emilia Romagna dal 1996 al 1999 ed ex parlamentare dell'Ulivo Antono La Forgia è morto a Bologna, colpito da oltre un anno e mezzo da una grave forma tumorale. La moglie ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 giugno 2022) L'exa Regionedal 1996 al 1999 ed ex parlamentare'Ulivo Antono Laa Bologna, colpito da oltre un anno e mezzo da una grave forma tumorale. La moglie ...

Pubblicità

Cristia40243178 : RT @Agenzia_Ansa: È morto dopo sedazione profonda l'ex deputato ed ex presidente dell'Emilia Romagna Antonio La Forgia. Era malato da un an… - Teresat73540673 : Ex presidente E-R La Forgia morto, dopo sedazione profonda - Emilia-Romagna - FORGIA,NON HA DOVUTO FARE ALCUNA BAT… - lifestyleblogit : E' morto La Forgia, ex presidente Emilia aveva 78 anni - - Virus1979C : E' morto Antonio La Forgia, l'ex presidente della regione Emilia-Romagna. Era in sedazione profonda. - tfnews_t : Morto #AntonioLaForgia, ex Presidente della Regione Emilia-Romagna #regioneemiliaromagna #emiliaromagna #italia… -