È morto a 78 anni Antonio La Forgia, ex presidente della Regione Emilia Romagna. Era in sedazione profonda

È scomparso a 78 anni a Bologna Antonio La Forgia, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna. Nella notte tra il 6 e il 7 giugno aveva cominciato un percorso di sedazione profonda a seguito del consenso informato. La decisione, presa dopo un anno e mezzo di lotta con un tumore molto aggressivo, era stata annunciata dalla moglie, Mariachiara Risoldi, con un post su Facebook: «Antonio ha iniziato un viaggio di sola andata, con serenità, con la sua grande famiglia allargata intorno». E aggiungeva: «Per la legge il suo corpo è costretto a essere ancora qui, mentre la sua mente è già arrivata in un luogo leggero. Siamo un Paese veramente ipocrita».

