E’ morta la cantante Julee Cruise, il marito: “Le ho suonato ‘Roam’ mentre se ne andava” (Di venerdì 10 giugno 2022) Julee Cruise, la cantante e frequente collaboratrice di David Lynch, è morta all’età di 65 anni. Era suo il brano Falling, alla base della storica sigla di Twin Peaks. E’ morta Julee Cruise: “Ha lasciato questo regno alle sue condizioni. Senza nessun rimpianto. Adesso è in pace” Nella notte è morta Julee Cruise, cantautrice e attrice nota principalmente per la sua partecipazione alla serie televisiva Twin Peaks di David Lynch e Mark Frost. Solo per la serie ha cantato diverse canzoni, tra cui anche la theme song principale Falling. La notizia della sua morte è stata confermata dal marito, Edward Grinnan, che ha scritto le seguenti parole sui social: “Voglio che sappiate che ho detto addio a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022), lae frequente collaboratrice di David Lynch, èall’età di 65 anni. Era suo il brano Falling, alla base della storica sigla di Twin Peaks. E’: “Ha lasciato questo regno alle sue condizioni. Senza nessun rimpianto. Adesso è in pace” Nella notte è, cantautrice e attrice nota principalmente per la sua partecipazione alla serie televisiva Twin Peaks di David Lynch e Mark Frost. Solo per la serie ha cantato diverse canzoni, tra cui anche la theme song principale Falling. La notizia della sua morte è stata confermata dal, Edward Grinnan, che ha scritto le seguenti parole sui social: “Voglio che sappiate che ho detto addio a ...

Pubblicità

filoage : R.I.P. Julee Cruise: morta la cantante della sigla di Twin Peaks, aveva 65 anni - - maso_nero : Morta la cantante e collaboratrice di #DavidLynch #juleecruise - angeleri_mauro : RT @11Giuliano: Altra vittima: Pompei, lutto per Nino D’Angelo, Anna aveva 51 anni. NAPOLI/POMPEI. Lutto per l’artista partenopeo Nino D’A… - Massxmo : RT @11Giuliano: Altra vittima: Pompei, lutto per Nino D’Angelo, Anna aveva 51 anni. NAPOLI/POMPEI. Lutto per l’artista partenopeo Nino D’A… - RosarioP70 : RT @11Giuliano: Altra vittima: Pompei, lutto per Nino D’Angelo, Anna aveva 51 anni. NAPOLI/POMPEI. Lutto per l’artista partenopeo Nino D’A… -