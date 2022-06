Dybala Inter, fissato il nuovo incontro tra le parti: la situazione (Di venerdì 10 giugno 2022) Dybala Inter: fissato il nuovo incontro tra l’entourage dell’argentino e il club nerazzurro. Le ultime sulla situazione Sky Sport ha svelato gli ultimi aggiornamenti relativi al passaggio di Paulo Dybala all’Inter. In agenda è previsto per settimana prossima un nuovo vertice tra il suo entourage e i dirigenti nerazzurri, che vogliono chiudere entro fine mese. Resta la distanza (colmabile) tra domanda e offerta, con i nerazzurri che offrono 5 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta 8 milioni. Possibile che ci si accordi a metà strada. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022)iltra l’entourage dell’argentino e il club nerazzurro. Le ultime sullaSky Sport ha svelato gli ultimi aggiornamenti relativi al passaggio di Pauloall’. In agenda è previsto per settimana prossima unvertice tra il suo entourage e i dirigenti nerazzurri, che vogliono chiudere entro fine mese. Resta la distanza (colmabile) tra domanda e offerta, con i nerazzurri che offrono 5 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta 8 milioni. Possibile che ci si accordi a metà strada. L'articolo proviene da Calcio News 24.

