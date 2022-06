Dybala e Lukaku all' Inter? Oppini sfotte su Instagram | Siete sempre in ritardo VIDEO

Pubblicità

FBiasin : - #Lukaku è disposto a troncarsi l’ingaggio. - #Dybala potrebbe accettare meno di quel che prendeva alla Juve. -… - AlfredoPedulla : #Dybala esclude #Lukaku? E la domanda del giorno. Nulla è impossibile, bisogna avere soltanto calma e capire la fat… - CB_Ignoranza : Ieri più che un giorno di inizio estate, sembrava Natale per i tifosi interisti con le notizie del Chelsea che ha a… - majicojr : RT @inter_pictures: ???? Dybala ???? Mkhitaryan ???????? Asllani ???? Bellanova ???? Cambiaso ???? Bremer ???? Lukaku Voto mercato in entrata? - ElTrattore : RT @IlBiscioneNera2: #Dybala, #Bremer, #Cambiaso, #Bellanova, #Asllani, #Lukaku. Si chiuderanno davvero. Con questi l’#Inter può andare pur… -

L' Inter è una delle squadre più attive sul mercato. Da, passando per Asllani e Milenkovic : i nerazzurri accelerano e sembrano avere le idee chiare. 'Fatto il primo passo completo per portareall'Inter Stiamo lavorando per ...MILANO - Inzaghi e l'Inter sognano un tridente da favola con Lautaro,. Per Big Rom sarebbe un ritorno, molto gradito ai tifosi, per la Joya invece una nuova sfida. Ci prova Marotta , che sull'affare legato all'ex Juve ha dichiarato: "Stiamo lavorando al ...Con Dybala si continua a trattare ma sembra spianata la strada ... Se dovesse essere ceduto Lautaro Martinez, non è per niente da escludere il ritorno di Lukaku dal Chelsea.L'Inter ha già iniziato le sue grandi manovre in attacco: da Lukaku a Dybala, passando per il futuro di Lautaro Martinez ...