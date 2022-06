Dramma Beautiful, è morto all’improvviso: la notizia di queste ore è tragica | Lutto distruttivo (Di venerdì 10 giugno 2022) Il mondo di Beautiful si è scontrato con una dura e tristissima verità. Un Lutto colpisce un nome celebre della fiction Uno dei membri del cast della soap Beautiful è stato colpito da un terribile Dramma familiare. Una morte improvvisa, una vera tragedia verificatasi nei giorni scorsi. Ecco cosa è successo che ha scosso dall’interno la fiction. La famiglia di un noto attore, che ha interpretato proprio un ruolo importante nella serie, è stato colpito da una terribile tragedia. Il figlio, di soli 27 anni, è stato trovato in un parcheggio senza vita. Al momento gli ex coniugi e genitori del ragazzo, non hanno rilasciato alcun tipo di dichiarazione. Stando a quanto confermato dal dipartimento di polizia di Los Angeles, è stato ritrovato senza vita in un parcheggio di North Hollywood. L’ora ufficiale ... Leggi su kronic (Di venerdì 10 giugno 2022) Il mondo disi è scontrato con una dura e tristissima verità. Uncolpisce un nome celebre della fiction Uno dei membri del cast della soapè stato colpito da un terribilefamiliare. Una morte improvvisa, una vera tragedia verificatasi nei giorni scorsi. Ecco cosa è successo che ha scosso dall’interno la fiction. La famiglia di un noto attore, che ha interpretato proprio un ruolo importante nella serie, è stato colpito da una terribile tragedia. Il figlio, di soli 27 anni, è stato trovato in un parcheggio senza vita. Al momento gli ex coniugi e genitori del ragazzo, non hanno rilasciato alcun tipo di dichiarazione. Stando a quanto confermato dal dipartimento di polizia di Los Angeles, è stato ritrovato senza vita in un parcheggio di North Hollywood. L’ora ufficiale ...

Pubblicità

infoitcultura : Dramma Jack Wagner, morto il figlio dell'attore di Beautiful: Harrison aveva 27 anni - infoitcultura : Dramma per Jack Wagner di Beautiful: il figlio trovato morto in un parcheggio - infoitcultura : Dramma a Beautiful: il figlio di Jack Wagner trovato morto in un parcheggio - infoitcultura : Dramma a Beautiful: trovato morto in un parcheggio il figlio di Jack Wagner (Nick Marone) -