Dopo sedazione profonda è morto La Forgia | ex presidente Emilia Romagna

(Di venerdì 10 giugno 2022) Antonio La, ex deputato ed exdell', èa 78 anni. Colpito da un male incurabile e con dolori fortissimi, aveva deciso di non farsi più curare. L'addio commosso alla moglie

Antonio La Forgia, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia - Romagna, 78 anni, è mortolaprofonda. Era in queste condizioni dalla notte tra lunedì e martedì, percorso scelto - con consenso informato - perché era malato da un anno e mezzo di tumore. Il decesso è stato ...16.20 La Forgia mortoprofonda L'ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia - Romagna, Antonio La Forgia, è mortotre giorni diprofonda. Si tratta di un percorso scelto dallo stesso La ...Il politico, classe 1944, aveva scelto la sedazione profonda con consenso informato dopo un anno e mezzo affetto da un tumore.Era in sedazione profonda dalla notte tra lunedì e martedì, percorso scelto - con consenso informato - dopo un anno e mezzo affetto da un tumore. Il decesso è stato certificato oggi alle 15 dal medico ...