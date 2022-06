Dopo la Juventus, la Turchia per diventare “grande”: Pirlo nuovo allenatore del Karagumruk (Di venerdì 10 giugno 2022) Andrea Pirlo è pronto a rimettersi in pista. Per farlo ha scelto la Süper Lig turca, accettando l’offerta del Fatih-Karagumruk. Il club di Istanbul era da tempo sulle tracce del tecnico italiano, che ha deciso di non lasciarsi sfuggire l’opportunità di fare esperienza all’estero. Dopo l’anno alla Juventus e una stagione trascorsa lontano campi e spogliatoi, Pirlo non vede l’ora di iniziare la sua seconda avventura da allenatore. Perché la Turchia ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo e il presidente Andrea Agnelli durante l’allenamento alla vigilia della partita di Uefa Champions League contro il Barcellona, Torino, Italia, 27 ottobre 2020 A convincere Pirlo ad ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Andreaè pronto a rimettersi in pista. Per farlo ha scelto la Süper Lig turca, accettando l’offerta del Fatih-. Il club di Istanbul era da tempo sulle tracce del tecnico italiano, che ha deciso di non lasciarsi sfuggire l’opportunità di fare esperienza all’estero.l’anno allae una stagione trascorsa lontano campi e spogliatoi,non vede l’ora di iniziare la sua seconda avventura da. Perché laANSA/ ALESSANDRO DI MARCO L’dellaAndreae il presidente Andrea Agnelli durante l’allenamento alla vigilia della partita di Uefa Champions League contro il Barcellona, Torino, Italia, 27 ottobre 2020 A convinceread ...

