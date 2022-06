Donald Trump sotto accusa per tentato golpe (Di venerdì 10 giugno 2022) “L’assalto al Campidoglio è stato il culmine di un tentativo di colpo di Stato”. È quanto ha affermato il presidente della commissione di inchiesta sui fatti che sconvolsero Washington il 6 gennaio 2021, Bennie Thompson presentando le prime conclusioni sul ruolo dell’ex presidente Donald Trump nell’attacco a Capitol Hill. Il 6 gennaio 2021 il Congresso Usa fu assalito da “nemici interni” su incoraggiamento di Donald Trump “Nel 1814 il Campidoglio è stato assalito da una forza straniera”, mentre il 6 gennaio è stato assalito da “nemici interni” su incoraggiamento di Donald Trump. Ha affermato ancora il presidente della commissione di inchiesta Thompson. “Un tentativo sfacciato di capovolgere il governo. La violenza non è stata un incidente. È stato l’ultimo disperato tentativo di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 giugno 2022) “L’assalto al Campidoglio è stato il culmine di un tentativo di colpo di Stato”. È quanto ha affermato il presidente della commissione di inchiesta sui fatti che sconvolsero Washington il 6 gennaio 2021, Bennie Thompson presentando le prime conclusioni sul ruolo dell’ex presidentenell’attacco a Capitol Hill. Il 6 gennaio 2021 il Congresso Usa fu assalito da “nemici interni” su incoraggiamento di“Nel 1814 il Campidoglio è stato assalito da una forza straniera”, mentre il 6 gennaio è stato assalito da “nemici interni” su incoraggiamento di. Ha affermato ancora il presidente della commissione di inchiesta Thompson. “Un tentativo sfacciato di capovolgere il governo. La violenza non è stata un incidente. È stato l’ultimo disperato tentativo di ...

