DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: si torna in pista per le FP2, Leclerc sfida le Red Bull sul giro secco (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Cambi di set-up in vista da FP1 a FP2 per Red Bull e Ferrari. Entrambe le F1-75 monteranno in questa sessione una nuova ala posteriore (più scarica), pronta già da Miami ma ancora mai utilizzata in un weekend di gara prima di oggi. 15.52 Meno di dieci minuti al semaforo verde della seconda sessione di giornata! Prima fase del turno riservata ai time-attack, mentre negli ultimi venti minuti ci si concentrerà sui long-run. 15.48 Ricordiamo che Red Bull monta una power-unit nuova su entrambe le monoposto, mentre le Ferrari utilizzano il motore che aveva esordito al Montmelò (mentre a Montecarlo la scuderia di Maranello aveva optato per la power-unit n.1). 15.44 Le Frecce d’Argento hanno evidenziato un porpoising davvero estremo rispetto al resto della concorrenza sul lungo ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Cambi di set-up in vista da FP1 a FP2 per Rede Ferrari. Entrambe le F1-75 monteranno in questa sessione una nuova ala posteriore (più scarica), pronta già da Miami ma ancora mai utilizzata in un weekend di gara prima di oggi. 15.52 Meno di dieci minuti al semaforo verde della seconda sessione di giornata! Prima fase del turno riservata ai time-attack, mentre negli ultimi venti minuti ci si concentrerà sui long-run. 15.48 Ricordiamo che Redmonta una power-unit nuova su entrambe le monoposto, mentre le Ferrari utilizzano il motore che aveva esordito al Montmelò (mentre a Montecarlo la scuderia di Maranello aveva optato per la power-unit n.1). 15.44 Le Frecce d’Argento hanno evidenziato un porpoising davvero estremo rispetto al resto della concorrenza sul lungo ...

