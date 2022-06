Dimenticate ' Jurassic World | Dominion' — ' Il pianeta preistorico' è il vero film sui dinosauri da seguire

Leggi su it.mashable

(Di venerdì 10 giugno 2022) Molti piùe zero umani noiosi Se in questi giorni state pensando di guardare: Il Dominio per togliervi lo sfizio dei, sono qui per dirvi c’è un’alternativa migliore. L’alternativa è nientemeno che Ilsu Apple TV. Narrata da Sir David Attenborough in persona, Ilè un documentario naturalistico …