Demme l’agente: “Via da Napoli per giocare, Fiorentina? il calcio di Italiano è adatto a lui” (Di venerdì 10 giugno 2022) l’agente di Demme, Marco Busiello, ha parlato del futuro del centrocampista del Napoli e ha aperto le porte alla Fiorentina. Il futuro di Diego Demme al Napoli è sempre più in bilico. Il centrocampista, nato ad Herford in Germania ma di origini italiane, ha perso quello spazio che ha avuto in passato, con Luciano Spalletti che gli preferisce Stanislav Lobotka.Il procuratore del centrocampista Tedesco, Marco Busiello, come riporta calciomercato.com, apre le porte alla Fiorentina. Il club viola, dopo la partenza, ormai quasi definitiva, di Lucas Torreira, tra i tanti profili sondati per consegnare a Vincenzo Italiano il giusto sostituto c’è anche quello di Diego Demme, mediano del Napoli in uscita dal ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 giugno 2022)di, Marco Busiello, ha parlato del futuro del centrocampista dele ha aperto le porte alla. Il futuro di Diegoalè sempre più in bilico. Il centrocampista, nato ad Herford in Germania ma di origini italiane, ha perso quello spazio che ha avuto in passato, con Luciano Spalletti che gli preferisce Stanislav Lobotka.Il procuratore del centrocampista Tedesco, Marco Busiello, come riportamercato.com, apre le porte alla. Il club viola, dopo la partenza, ormai quasi definitiva, di Lucas Torreira, tra i tanti profili sondati per consegnare a Vincenzoil giusto sostituto c’è anche quello di Diego, mediano delin uscita dal ...

