Delitti di Sarzana | il sospettato doveva essere in cella da mesi Scattano gli accertamenti del tribunale

Delitti di Sarzana, il caso procede e per il sospettato fermato, Daniele Bedini la situazione si aggrava. Così come si complica il quadro della vicenda. L'artigiano 32enne, fermato nei giorni scorsi in veste di indagato per l'omicidio della prostituta albanese, Nevila Pjetri, da ieri è inquisito anche per l'assassinio del trans Carlo Bertolotti, alias Camilla. Non solo. A quanto emerge dagli accertamenti interni al tribunale di Massa, l'uomo «doveva essere in carcere già da febbraio». Intanto gli inquirenti sono al lavoro per individuare un possibile nesso tra i due omicidi. E, soprattutto, per accertare se e come siano riconducibili ad una stessa mano. Delitti di Sarzana, Bedini fermato anche per l'omicidio del trans

