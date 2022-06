Deborah Iurato presenta il nuovo EP “Live Set – Groove Factory”

(Di venerdì 10 giugno 2022) Da venerdì 10 giugno sarà disponibile sulle piattaforme digitali “Set –”, ilep di. Prima di tornare sul palco in giro per l’Italia,si cimenta in una veste inedita nella quale interpreta le più belle canzoni Soul e R&B di icone interazionali come Whitney Houston, Aretha Franlin, Tina Turner, Annie Lennox, Etta James, ecc. Per l’occasione, è stato creato un contest sulla pagina Instagram didove sono stati scelti 10 fan che hanno avuto l’opportunità di assistere alle registrazioni delin studio che si è svolto lo scorso 10 aprile aldi Bologna, all’interno del quale è stata ...

Pubblicità

Sevenpress : “Live Set – Groove Factory”, il nuovo ep di Deborah Iurato - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: “Live Set – Groove Factory” è il EP di Deborah Iurato - PrimaCommunica2 : “Live Set – Groove Factory” è il EP di Deborah Iurato - OndeIndie : “Live Set – Groove Factory” è il EP di Deborah Iurato - FixonMagazine : Deborah Iurato, ecco il nuovo EP “Live Set – Groove Factory”: Da venerdì 10 giugno sarà disponibile sulle piattafor… -

Teatri Online

Da venerdì 10 giugno sarà disponibile sulle piattaforme digitali "Live Set " Groove Factory", il nuovo ep della cantante ragusana. Prima di tornare sul palco in giro per l'Italia,si cimenta in una veste inedita nella quale interpreta le più belle canzoni Soul e R&B di icone interazionali come ...... Patti Smith, Jasse Paris Smith, Liliana Segre, Michele Placido, Beppe Fiorello e come autore con Malika Ayane, Francesca Michielin, Emma Marrone,, Chiara, Elodie, Patty Pravo, ci sarà ... “Live Set – Groove Factory”, il nuovo ep di Deborah Iurato Prima di tornare sul palco in giro per l’Italia, Deborah Iurato si cimenta in una veste inedita nella quale interpreta le più belle canzoni Soul e R&B di icone interazionali come Whitney Houston, Aret ...