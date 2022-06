De Zerbi | su di lui c’è l’interesse del Galatasaray

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ilsarebbe interessato ad ingaggiare Roberto Deper la prossima stagione per prendere il posto di Torrent Potrebbe continuare l’avventura europea di Roberto De. L’allenatore italiano infatti piace alche, come riportato da Nicolò Schira, potrebbe chiamarlo ad allenare per la prossima stagione. There also is Roberto #Dein #’s as possible new coach. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2022 Dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, Deè stato ospite con il suo Shaktar Donetsk proprio ad Istanbul. L'articolo proviene da Calcio News 24.