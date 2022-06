Dazn, "doppio abbonamento": come guardare in tv la prossima Serie A, chi resterà fregato (Di venerdì 10 giugno 2022) Prima di svelare le nuove tariffe di Dazn per la prossima stagione e unirci frettolosamente al coro di chi, in queste ore, sta protestando sul web, annunciando interrogazioni parlamentari (come la Lega) o presentando esposti all'Antitrust (come alcune associazioni dei consumatori), occorre fare qualche premessa. Intanto, la notizia non è una notizia. Già dallo scorso novembre, quando la società aveva lanciato l'allarme sull'abitudine sempre più diffusa di condividere gli abbonamenti, la Chief Revenue Officer Europe, Veronica Diquattro, era stata chiara: «L'obiettivo è di introdurre diverse modalità di abbonamento per le famiglie e per un utilizzo individuale. È qualcosa che stiamo valutando perla prossima stagione». Insomma, lo sapevamo tutti che le novità prima o poi sarebbero ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Prima di svelare le nuove tariffe diper lastagione e unirci frettolosamente al coro di chi, in queste ore, sta protestando sul web, annunciando interrogazioni parlamentari (la Lega) o presentando esposti all'Antitrust (alcune associazioni dei consumatori), occorre fare qualche premessa. Intanto, la notizia non è una notizia. Già dallo scorso novembre, quando la società aveva lanciato l'allarme sull'abitudine sempre più diffusa di condividere gli abbonamenti, la Chief Revenue Officer Europe, Veronica Diquattro, era stata chiara: «L'obiettivo è di introdurre diverse modalità diper le famiglie e per un utilizzo individuale. È qualcosa che stiamo valutando perlastagione». Insomma, lo sapevamo tutti che le novità prima o poi sarebbero ...

