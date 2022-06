Davide Silvestri, costretto a dire ‘addio’ al cugino: il motivo è clamoroso (Di venerdì 10 giugno 2022) Davide Silvestri sarà costretto a dare una notizia non proprio piacevole a suo cugino, il cantautore Kekko dei Modà. Cosa è accaduto? Davide Silvestri, dopo un allontanamento di diversi anni dal mondo televisivo, è tornato alla ribalta quest’anno partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Davide Silvestri e suo cugino Kekko dei Modà – AltranotiziaE Davide ha fatto anche una grandissima figura all’interno della casa più spiata d’Italia. Infatti, si è piazzato al secondo posto alle spalle della vincitrice, la principessa Jessica Hailé Selassié, e davanti a Barù. Ma che annuncio dovrà dare al cugino? ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 10 giugno 2022)saràa dare una notizia non proprio piacevole a suo, il cantautore Kekko dei Modà. Cosa è accaduto?, dopo un allontanamento di diversi anni dal mondo televisivo, è tornato alla ribalta quest’anno partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.e suoKekko dei Modà – AltranotiziaEha fatto anche una grandissima figura all’interno della casa più spiata d’Italia. Infatti, si è piazzato al secondo posto alle spalle della vincitrice, la principessa Jessica Hailé Selassié, e davanti a Barù. Ma che annuncio dovrà dare al? ...

Pubblicità

infoitcultura : Barù e Davide Silvestri coinvolgono i fan in un appuntamento imperdibile: l'annuncio (VIDEO) - NicolettaBotto1 : @CaliforniaPrune @Soleil_stasi .nn so se è vero ci saranno le sorelle Alex belli e Davide Silvestri - Fortuna18473849 : @PazziniValeria Io me ne sono accorta che Davide Silvestri ha taggato la pagina. Credo che sia un uomo a farli. - Liala730 : @elenelendoro Si ma non si capisce l'invito di Davide Silvestri, avrebbe dovuto dirgli che non era il caso! Jessica… - 361_magazine : -