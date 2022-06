Danimarca-Croazia, gol di Pasalic: il trequartista dell’Atalanta beffa Schmeichel (VIDEO) (Di venerdì 10 giugno 2022) Il VIDEO del gol di Mario Pasalic in Danimarca-Croazia. Il trequartista dell’Atalanta beffa Schmeichel con una spaccata vincente che passa sotto le gambe del portiere figlio d’arte. Azione un po’ confusa con una deviazione fortuita a favorire Pasalic, forse ingiusto il vantaggio degli ospiti a Copenaghen. In alto ecco le immagini della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Ildel gol di Marioin. Ilcon una spaccata vincente che passa sotto le gambe del portiere figlio d’arte. Azione un po’ confusa con una deviazione fortuita a favorire, forse ingiusto il vantaggio degli ospiti a Copenaghen. In alto ecco le immagini della rete. SportFace.

