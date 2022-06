(Di venerdì 10 giugno 2022) Il Mundo Deportivo dà notizia dell’dell’Madrid perRuiz. A comunicarlo è Walter De Maggio all’interno della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss. Secondo il quotidiano spagnolo, un primo contatto c’è stato tra i colchoneros ed il club partenopeo che ha indicato la somma scelta per la cessione. Pare che l’abbia dato spazio anche alla possibilità di una. A quel punto ilha fatto il nome di Rodrigo De Paul, profilo seguito già in passato quando giocava nell’Udinese. I rumors sono tutti da confermare, ma di sicuro valuterà tutto per non perderetra un anno a parametro zero. Il Mundo Deportivo parla anche dell’interesse die Inter per ...

Pubblicità

nati_sfv_asf : Die Schweiz unterliegt Spanien La Suisse s'incline face à l'Espagne Svizzera sconfitta dalla Spagna #natimiteuch… - RaiNews : Ammontano a 25 mila euro i danni provocati dalla coppia di turisti Usa ai danni della scalinata di Piazza di Spagna… - napolipiucom : Dalla Spagna: Atletico vuole Fabian, offerta ufficiale. Il Napoli chiede una contropartita #miralempjanic… - Bet4ccount_ : #Calciomercato #SerieA #ASRoma ???? Dalla Spagna: #Mourinho chiama Gareth Bale per cercare di portarlo a Roma. - Romagialloross4 : #CalciomercatoRoma, dalla #Spagna: pazza idea #Bale, lo vuole #Mourinho #ASRoma #Calciomercato #ASR… -

... quando questa non è prevista, è stato composto un pranzo scegliendocarta l'antipasto, il ... uno dei ristoranti di alta cucina più quotati della: accomodandosi nello spazio bistrot, è ...Lo afferma Moody's in una report sull'impatto delle decisioni di politica monetaria annunciate ieriBce sui conti pubblici e debito pubblico di Italia,e Portogallo. 'Sebbene l' Italia ...Due persone hanno riportato ferite gravi in Spagna dopo che parte della struttura di un palco in fase di montaggio per un festival in Galizia ha ceduto. A causa del crollo, diversi operai che si trova ...Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo ha voglia di tornare in patria, a casa, e misurarsi di nuovo con LaLiga.