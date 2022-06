Dal 10 al 12 giugno in fiera ci si diverte con Bergamo Country

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 giugno 2022) Per chi ama divertirsi in compagnia ballando al suono di una musica travolgente, da venerdì 10 a domenica 12è d’obbligo almeno una tappa alladi, dove va in scena la terza edizione di, evento dedicato a tutti gli appassionati di musicae western style. Organizzato da Promoberg con il supporto di Monstergroup, l’appuntamento, dopo due anni di sospensione imposti dall’emergenza sanitaria, ritorna per la felicità dei tanti amanti del genere, pronti ad arrivare a(anche con pullman organizzati) da ogni parte del Nord e Centro Italia, per trasformare i 6.500 metri quadrati del padiglione A del polo fieristico di via Lunga un una sorta di immenso saloon di Nashville, ...