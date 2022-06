Dai farmacisti napoletani medicine per 100 mila € all’Ospedale congolese diretto dal Nobel per la Pace Mukwege

criMiao : …e cmq,ieri con soddisfazione,ho letto davanti alla mia solita farmacia,che la mascherina è “consigliata”,quindi so… - net_unix : @barbarab1974 @fattoquotidiano si dai facciamocelo tutti assieme spassionatamente anche tra di noi tanto non serve… - CicalaDanilo : @elidacomasio @MatteoRedaelli8 @filippo28155236 @mauriziokomar @angelatlombardo @Clutcher @m_ccini @LaBombetta76… - ferrucciocor : @madforfree @RobertoBurioni @liber_veritas Non darei più visibilità a questi espertologi mediatici del nulla, dall’… -

Farmacista33

Ciclismo che è stato sempre di casa in questa cittadina, finprimi del '900 viste alcune stampe ... Mario Pupilli era l'ultimo figlio di una nota famiglia locale diche suo padre aveva ...... ancora troppa burocrazia e tante preoccupazioni per le responsabilità legali : questo emerge... attraverso delle interviste della durata di un'ora circa: dall' Ordine deidi Trento, ... Terapie del dolore: il 95% dei medicinali è in farmacia. Dai farmacisti sorveglianza e ascolto Il Consolato della Repubblica Democratica del Congo a Napoli ha coordinato l’invio di un carico di farmaci del valore di oltre 100 000 euro, all’Ospedale congolese diretto dal Premio Nobel per la Pace ...Il consolato della Repubblica Democratica del Congo a Napoli ha coordinato l'invio di un carico di farmaci del valore di oltre 100.000 euro, all’ospedale congolese diretto dal Premio ...