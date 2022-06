Creatori di percorsi e nuove rotte commerciali fioriscono insieme

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 giugno 2022) Idigeneranoideefresche che si distinguono dalla massa e viaggiano facilmente lungo leche, a loro volta, prosperano grazie a queste idee che vengono convertite in aziende intelligenti. In Cina, durante la dinastia Han, la Via della Seta e l’invenzione e la produzione di carta fiorirono. Più tardi, sotto i Mongoli nel XIII e XIV secolo, Samarcanda, con la sua posizione centrale sulla Via della Seta, fu la culla di un primo stabilimento di produzione di carta la cui produzione, diffusa dal commercio lungo quella rotta, soppiantò altri materiali di scrittura. Stimolati dall’invenzione della carta, fu sempre sulla Via della Seta che idi sentieri idearono la ...