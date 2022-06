Covid | ultime news Iss | Rt ancora in calo a 0 75 | ma risale incidenza da 207 a 222

(Di venerdì 10 giugno 2022) Lo rileva il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità. Cala anche l'occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive. Intanto monta la polemica sugli esami di terza media e maturità: agli scritti con la mascherina, agli orali non si sa. Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, agli orali deve decidere il presidente di commissione. Replica Giannelli, presidente dell'Assocazione de presidi: "O c'è una ragione sanitaria o non c'è"

Pubblicità

NotizieTg : Covid,meno casi (22.361) più morti (80) 17.40 Sono 22.361 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri 2… - wamnews_italian : Gli Emirati Arabi Uniti annunciano 1.031 nuovi casi di COVID-19, 712 guariti, nessun decesso nelle ultime 24 ore… - sole24ore : ?? #Coronavirus, I test positivi al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 23.042. Il dato equivale a u… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: I nuovi casi #Covid in #Liguria sono 582 a fronte di 1.063 tamponi molecolari e 3.511 tamponi antigenici effettuati nelle… - zazoomblog : Covid ultime news. Bollettino: 23.042 contagi e 84 decessi tasso di positività al 129% - #Covid #ultime #news.… -

Wall Street , dal canto suo, ha registrato la peggiore seduta delletre settimane con l'S&...dell'inflazione meno pesanti delle attese che hanno compensato i timori per i nuovi lockdownLo rileva il consueto monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità. Cala anche l'occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive. Intanto monta la polemica sugli esami di terza media e ...La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni in Umbria mostra un trend in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 ...Si aggiornano ancora i dati sul Covid in Italia, ecco il punto della situazione dopo l'ultimo bollettino rilasciato.