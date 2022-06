Covid, ultime news. Bollettino: 23.042 contagi e 84 decessi, tasso di positività al 12,9% (Di venerdì 10 giugno 2022) Scendono ricoveri ordinari (-62) e terapie intensive (-2). "Auspicabile che dal 15 giugno ci sia lo stop completo all'obbligo della mascherina, anche se io la terrei sui mezzi pubblici e sugli aerei", ha detto il sottosegretario alla Salute Sileri a Sky TG24. Il ministro Speranza: "Non siamo fuori dalla pandemia, la curva in molti Paesi ricresce". In Cina, le autorità di Shanghai hanno imposto nuove restrizioni, specie nel distretto di Minhang, dove è stato ordinato un lockdown di due giorni Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 giugno 2022) Scendono ricoveri ordinari (-62) e terapie intensive (-2). "Auspicabile che dal 15 giugno ci sia lo stop completo all'obbligo della mascherina, anche se io la terrei sui mezzi pubblici e sugli aerei", ha detto il sottosegretario alla Salute Sileri a Sky TG24. Il ministro Speranza: "Non siamo fuori dalla pandemia, la curva in molti Paesi ricresce". In Cina, le autorità di Shanghai hanno imposto nuove restrizioni, specie nel distretto di Minhang, dove è stato ordinato un lockdown di due giorni

Advertising

VivMilano : RT @messina_oggi: Covid, 23.042 i nuovi positivi, 84 le vittime, calano i ricoveriSono 23.042 i nuovi positivi in Italia, su un totale di 1… - VivMilano : RT @luigiasero: Ultime Covid Italia: 23.042 contagi e 84 decessi. In Sicilia 10 vittime - periodiciweb : COVID SONO 84 I DECCI NELLE ULTIME 24 ORE - GMaxhouse : Non condivido il pensiero di un filosofo che ho sempre stimato - ma ora non più - come Cacciari, per le due ultime… - Pippo98450967 : RT @Antonio_Caramia: Altri 80 #danniresidui in Italia???? nelle ultime 24 ore. Tornano a salire gli attualmente positivi. Ma nessuno ne pa… -