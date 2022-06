Covid, tornano lockdown e test di massa per 2,6 mln a Shanghai (Di venerdì 10 giugno 2022) Shanghai, 9 giu. (Adnkronos Salute/Dpa/Xinhua) - Ancora test di massa a Shanghai. Nella megalopoli cinese le autorità hanno ordinato controlli per oltre 2,6 milioni di abitanti di un distretto, su un totale di 26 milioni in tutta la città. Il... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 giugno 2022), 9 giu. (Adnkronos Salute/Dpa/Xinhua) - Ancoradi. Nella megalopoli cinese le autorità hanno ordinato controlli per oltre 2,6 milioni di abitanti di un distretto, su un totale di 26 milioni in tutta la città. Il...

