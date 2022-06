Covid: torna a salire l’incidenza in Campania, sfiora il 16% (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.070 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 12.966 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 15,96%, rispetto al 14,71 di ieri e al 12,9 di due giorni fa. Il bollettino regionale segnala otto nuove vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore e cinque risalenti ai giorni precedenti. In rialzo i ricoveri nelle intensive, a quota 13 (+2) mentre prosegue la discesa dei ricoveri ordinari, che sono 285 (-3). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.070 i nuovi positivi alin, su 12.966 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 15,96%, rispetto al 14,71 di ieri e al 12,9 di due giorni fa. Il bollettino regionale segnala otto nuove vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore e cinque risalenti ai giorni precedenti. In rialzo i ricoveri nelle intensive, a quota 13 (+2) mentre prosegue la discesa dei ricoveri ordinari, che sono 285 (-3). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

