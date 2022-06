Covid oggi Lombardia | 3 132 contagi e 11 morti A Milano città 504 casi

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 3.132 i nuovida Coronavirus, 10 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.830 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 12,6%. Stabile a 20 il numero di ricoverati in terapia intensiva, mentre calano i pazienti nei repartiordinari:458, 16 meno di 24 ore fa. In provincia dii nuovisono 1.095, di cui 504 nellacapoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 351, Monza e Brianza con 297, Varese con 229, Bergamo con 203, Como con 196, Pavia con 172, Mantova con 110 e Lecco con ...

