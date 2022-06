(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.845 i nuovida Coronavirus, 102022 inRomagna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati due morti per un totale di 17.004 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.478 tamponi, di cui 6.239 molecolari e 5.239 antigenici rapidi, con un tasso di positività del 16,1%. Da ieri sono guarite 1.294 persone. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 27, una in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 660, 9 in più rispetto a ieri. La situazione deinelle province vede Bologna con 406 nuovi ...

Pubblicità

Nutizieri : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 10 giugno: 1.845 contagi, 2 morti. Oltre 1,5 milioni di casi da inizio… - ledicoladelsud : Covid oggi Emilia, 1.845 contagi e due casi: bollettino 10 giugno - uaissimo : RT @Cambiacasacca: Oggi ho sentito un fan del vaccino di quelli tifosi su fb, sulla 35ina, che ha preso il covid ed è stato malissimo. Gli… - fisco24_info : Covid oggi Emilia, 1.845 contagi e due casi: bollettino 10 giugno: (Adnkronos) - I dati della Regione… - santocummaudo : @TgLa7 Ma oggi che Covid è? Ai miei tempi era dura … -

Sky Tg24

Pur con tutte le limitazioni legate al, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno ..." come sempre al venerdì " le due sessioni in programma di Formula 1 sul circuito di Baku saranno invece ...L'amministrazione Biden annuncera', secondo la Cnn, che sara' tolto l'obbligo per i viaggiatori che entrano negli Stati Uniti di presentare un test negativo per il- 19. Secondo la fonte della televisione, l'obbligo cadra' ... Covid, ultime news. Iss: "Rt ancora in calo a 0.75, ma risale incidenza da 207 a 222" Covid: sono 2.070 i nuovi positivi in Campania registrati su 12.966 test, di cui 9.193 antigenici e 3.773 molecolari. Otto le persone decedute, di cui tre nelle ultime quarantotto ore. I ...Nel Lazio oggi, venerdì 10 giugno, si registrano 2795 nuovi casi positivi (-93) su 20860 tamponi, dei quali 3911 molecolari e 16949 antigenici. Sono invece 3015 le persone guarite e 8 i morti registra ...