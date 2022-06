Covid Italia, torna a salire l’incidenza settimanale dei contagi (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia, nei dati di oggi del report settimanale Iss risale l’incidenza – da 207 a 222 contagi ogni 100mila abitanti -, mentre l’indice Rt è ancora in calo a 0,75. E ancora: scende al 2% l’occupazione delle terapie intensive, nelle aree mediche è al 6,6%, due fra regioni e province autonome a rischio moderato, basso in tutte le altre. torna a salire l’incidenza settimanale dei casi Covid in Italia, dopo settimane di calo. Secondo i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia sull’andamento dell’epidemia, è di 222 casi ogni 100mila abitanti tra il 3 e il 9 giugno – comunica l’Istituto superiore di sanità (Iss) – rispetto ai 207/100.000 della settimana precedente (27 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) –in, nei dati di oggi del reportIss risale– da 207 a 222ogni 100mila abitanti -, mentre l’indice Rt è ancora in calo a 0,75. E ancora: scende al 2% l’occupazione delle terapie intensive, nelle aree mediche è al 6,6%, due fra regioni e province autonome a rischio moderato, basso in tutte le altre.dei casiin, dopo settimane di calo. Secondo i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia sull’andamento dell’epidemia, è di 222 casi ogni 100mila abitanti tra il 3 e il 9 giugno – comunica l’Istituto superiore di sanità (Iss) – rispetto ai 207/100.000 della settimana precedente (27 ...

Pubblicità

RaphaelRaduzzi : Sul sito di @Alternativa_it abbiamo tradotto un articolo del BMJ che demolisce completamente le politiche sanitarie… - Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Crisanti: 'Serve un #vaccino con una durata più lunga, in autunno ci aspetta il richia… - RadioItaliaIRIB : Mattarella e Von der Leyen al Quirinale: Ue su Kiev come per Covid - CorriereRomagna : Covid Italia, l'indice Rt scende a 0,75, calano ancora le terapie intensive - - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid Italia torna a salire l’incidenza settimanale dei contagi - #Ultime #Notizie #Covid #Italia… -