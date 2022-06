Covid Italia, oggi oltre 20mila contagi e 21 vittime meno di ieri (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono 21.554 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. ieri erano stati 23.042. Le vittime sono invece 63, rispetto a ieri 21 in meno . Sono ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono 21.554 i nuovidaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.erano stati 23.042. Lesono invece 63, rispetto a21 in. Sono ...

