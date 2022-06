Covid in Italia, il bollettino di venerdì 10 giugno 2022: 21.554 nuovi casi e 52 morti. Positività al 12,7% (Di venerdì 10 giugno 2022) Covid in Italia, il bollettino di venerdì 10 giugno 2022. Sono 21.554 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri, giovedì 9 giugno, erano ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022)in, ildi10. Sono 21.554 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri, giovedì 9, erano ...

