Covid in Campania, 2.070 casi e otto morti: l'indice di contagio risale al 15,96% (Di venerdì 10 giugno 2022) Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.070 positivi su 12.966 tamponi esaminati, 76 in più di... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 giugno 2022) Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.070 positivi su 12.966 tamponi esaminati, 76 in più di...

Pubblicità

AnCapone23 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (10 GIUGNO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - NelaBombelli : RT @RafRafse: Primo caso di variante portoghese del Covid-19 individuato in Campania. Si tratta di un soggetto vaccinato con tre dosi. Quan… - RomanatoM : RT @RafRafse: Primo caso di variante portoghese del Covid-19 individuato in Campania. Si tratta di un soggetto vaccinato con tre dosi. Quan… - Andrea93400271 : RT @RafRafse: Primo caso di variante portoghese del Covid-19 individuato in Campania. Si tratta di un soggetto vaccinato con tre dosi. Quan… - MenegazziMarina : RT @RafRafse: Primo caso di variante portoghese del Covid-19 individuato in Campania. Si tratta di un soggetto vaccinato con tre dosi. Quan… -