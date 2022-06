Cos’è il Nuovo Bauhaus Europeo presentato a Roma (Di venerdì 10 giugno 2022) «Il Nuovo Bauhaus Europeo sarà il cuore del Green New Deal». La definizione più convincente di cosa sarà questo movimento culturale che invaderà il Continente l’ha data la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha inaugurato il Festival del Nuovo Bauhaus Europeo al museo Maxxi di Roma. Un’occasione importante per ribadire la centralità di questo progetto all’interno di una nuova visione europea, che ovviamente non può prescindere da quanto sta succedendo in Ucraina. «L’economia russa è fondata su gas, petrolio e carbone e noi nell’Ue ne siamo fortemente dipendenti. A causa di questa guerra orribile abbiamo deciso di ridurre la dipendenza. Adesso dobbiamo andare avanti, stare attenti a non restare bloccati con nuovi fornitori e investire ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 giugno 2022) «Ilsarà il cuore del Green New Deal». La definizione più convincente di cosa sarà questo movimento culturale che invaderà il Continente l’ha data la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha inaugurato il Festival delal museo Maxxi di. Un’occasione importante per ribadire la centralità di questo progetto all’interno di una nuova visione europea, che ovviamente non può prescindere da quanto sta succedendo in Ucraina. «L’economia russa è fondata su gas, petrolio e carbone e noi nell’Ue ne siamo fortemente dipendenti. A causa di questa guerra orribile abbiamo deciso di ridurre la dipendenza. Adesso dobbiamo andare avanti, stare attenti a non restare bloccati con nuovi fornitori e investire ...

akureyr1 : ma che ha passato frah quintale in quando finisce cos'è un nuovo autotune - vuqueliott : Fatelo cantare di nuovo che cos’è sta pagliacciata dai - seiiaggressive : mannagg tutt cos mi sono persa proprio il momento in cui cantava il nuovo pezzo se non è sfiga questa - Marcodhl1 : @perfextnoww ... Ma cos'è questo nuovo termine 'boppone' che spopola su Twitter?? - ransie_g : @greensound_ Cos'è, il nuovo sottotitolo di Domino? ???? #CraCra -