Cosa ho fatto la notte prima che si operasse Sonia Bruganelli rivela il dramma della figlia Silvia

Sonia Bruganelli, 48 anni, imprenditrice nel mondo dello spettacolo, moglie del conduttore Paolo Bonolis, mamma di tre figli (Silvia di 19 anni, Davide di 18 e Adele di 14), si confessa in una intervista a Leggo. E ricorda il difficilissimo e doloroso momento in cui la figlia Silvia ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico al cuore. Quindi l'ex opinionista del Grande Fratello Vip rievoca cosa è accaduto la sera prima dell'operazione in un momento di intima preghiera affinché tutto andasse per il meglio: "La notte prima che mia figlia doveva affrontare la seconda operazione al cuore ho avuto la visione di Padre Pio, nitida, davanti a me. Uno dice se va tutto bene mi tatuo Padre Pio. La mia ..."

