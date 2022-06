Cosa ci sarà mai da dire di tanto importante sulle mestruazioni da farci un Festival? (Di venerdì 10 giugno 2022) Il tema del ciclo mestruale è spesso ridotto a una costante biologica e periodica nella vita fertile di una donna. Una Cosa normale, su cui non serve fare tanto chiasso. Sicuramente non serve scrivere libri, articoli, né tanto meno organizzare Festival. Con questa convinzione alcune persone hanno ridicolizzate l’annuncio del primo Festival del Ciclo Mestruale, che si terrà a Milano dal 17 al 19 giugno su iniziativa del podcast Eva in Rosso, delle associazione Errante e Promise e dello Studio But Maybe; e di cui noi di Roba da Donne siamo orgogliosamente media partner. Nulla di che. Il dissenso, le opinioni contrastanti, l’opposizione, la critica fanno parte di quella logica dialettica che garantisce alle persone il diritto a manifestare le proprie idee e, nella migliore delle ipotesi, possono generare ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 10 giugno 2022) Il tema del ciclo mestruale è spesso ridotto a una costante biologica e periodica nella vita fertile di una donna. Unanormale, su cui non serve farechiasso. Sicuramente non serve scrivere libri, articoli, némeno organizzare. Con questa convinzione alcune persone hanno ridicolizzate l’annuncio del primodel Ciclo Mestruale, che si terrà a Milano dal 17 al 19 giugno su iniziativa del podcast Eva in Rosso, delle associazione Errante e Promise e dello Studio But Maybe; e di cui noi di Roba da Donne siamo orgogliosamente media partner. Nulla di che. Il dissenso, le opinioni contrastanti, l’opposizione, la critica fanno parte di quella logica dialettica che garantisce alle persone il diritto a manifestare le proprie idee e, nella migliore delle ipotesi, possono generare ...

