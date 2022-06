Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 giugno: 21.554 nuovi casi, i morti sono 63 (Di venerdì 10 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 21.554 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 23.042. Diminuiscono i tamponi effettuati: 170.097, contro i 179.127 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 12,7% (ieri era 12,9%). sono 63 i morti (compreso qualche riconteggio), c'è un posto letto occupato in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 10 giugno (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 3.132, poi il Lazio con 2.795. Sul fronte dei ricoveri ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 giugno 2022) Nelle ultime 24 orestati 21.554 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 23.042. Diminuiscono i tamponi effettuati: 170.097, contro i 179.127 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 12,7% (ieri era 12,9%).63 i(compreso qualche riconteggio), c'è un posto letto occupato in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 10(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 3.132, poi il Lazio con 2.795. Sul fronte dei ricoveri ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Torna a salire l’incidenza settimanale dei casi di coronavirus in Italia. Ecco cosa dice l'ultimo report dell'Istit… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 21.554 nuovi casi e 52 morti nelle ultime 24 ore - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 21.554 nuovi casi e 52 morti nelle ultime 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 giugno: 21.554 nuovi casi, i morti sono 63 - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 21.554 nuovi casi e 52 morti nelle ultime 24 ore -