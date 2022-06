Coronavirus, gli Usa aboliscono l’obbligo di tampone negativo per entrare nel Paese (Di venerdì 10 giugno 2022) I viaggiatori che vorranno entrare negli Stati Uniti non avranno più bisogno di un tampone Covid negativo. L’annuncio da parte dell’amministrazione Biden arriverà nelle prossime ore: a partire dalla mezzanotte del 12 giugno sarà rimosso l’obbligo di dimostrare la negatività al virus per entrare nel Paese. A riportare la notizia in anteprima è la Cnn che riferisce di una decisione imminente «annunciata venerdì 10 giugno dal governo e che durerà per i successivi 90 giorni». L’allentamento arriva anche dopo un pressing serrato da parte dell’industria dei viaggi che nei mesi scorsi ha insistito non poco affinché ci si liberasse dai tamponi anti Covid. La misura in vigore dal gennaio del 2021 ora sarà ufficialmente abolita e potrebbe essere reintegrata tra 90 giorni, quando i funzionari ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) I viaggiatori che vorrannonegli Stati Uniti non avranno più bisogno di unCovid. L’annuncio da parte dell’amministrazione Biden arriverà nelle prossime ore: a partire dalla mezzanotte del 12 giugno sarà rimossodi dimostrare la negatività al virus pernel. A riportare la notizia in anteprima è la Cnn che riferisce di una decisione imminente «annunciata venerdì 10 giugno dal governo e che durerà per i successivi 90 giorni». L’allentamento arriva anche dopo un pressing serrato da parte dell’industria dei viaggi che nei mesi scorsi ha insistito non poco affinché ci si liberasse dai tamponi anti Covid. La misura in vigore dal gennaio del 2021 ora sarà ufficialmente abolita e potrebbe essere reintegrata tra 90 giorni, quando i funzionari ...

