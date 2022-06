Coronavirus, 21.554 nuovi casi e 63 morti. In calo i ricoverati, stabili le terapie intensive (Di venerdì 10 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 21.554 le diagnosi di Sars-Cov-2 individuate tra i 170.097 tamponi processati, di cui 129.411 test rapidi. L’incidenza è al 12,7%. I decessi riportati nel bollettino sono 63. In calo i ricoverati in area medica (-72) mentre le terapie intensive restano stabili (-1) in un giorno da 24 ingressi. Il confronto settimanale segnala una forte ripresa dei casi, ma bisogna considerare che da oggi (venerdì) il dato è parzialmente viziato dal fatto che lo scorso giovedì, 2 giugno, era un festivo e il numero dei test era stato ridotto: da lunedì ad oggi sono stati 103.551 i nuovi positivi scovati, circa 26mila in più dei 76.817 della settimana scorsa. In aumento anche gli ingressi in terapia intensiva (da 82 a 101) e i decessi (da 306 a 356). I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 21.554 le diagnosi di Sars-Cov-2 individuate tra i 170.097 tamponi processati, di cui 129.411 test rapidi. L’incidenza è al 12,7%. I decessi riportati nel bollettino sono 63. Inin area medica (-72) mentre lerestano(-1) in un giorno da 24 ingressi. Il confronto settimanale segnala una forte ripresa dei, ma bisogna considerare che da oggi (venerdì) il dato è parzialmente viziato dal fatto che lo scorso giovedì, 2 giugno, era un festivo e il numero dei test era stato ridotto: da lunedì ad oggi sono stati 103.551 ipositivi scovati, circa 26mila in più dei 76.817 della settimana scorsa. In aumento anche gli ingressi in terapia intensiva (da 82 a 101) e i decessi (da 306 a 356). I ...

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 21.554 nuovi casi e 52 morti nelle ultime 24 ore - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 21.554 nuovi casi e 52 morti nelle ultime 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 giugno: 21.554 nuovi casi, i morti sono 63 - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 21.554 nuovi casi e 52 morti nelle ultime 24 ore - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino NAZIONALE di oggi. La situazione in #Campania -