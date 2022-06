Contributi a fondo perduto Matrimoni, HORECA ed Eventi: al via le domande per chi opera nel settore Wedding. Scadenza 23 giugno (Di venerdì 10 giugno 2022) Buone notizie per tutti quelli che operano nel settore del Wedding perché fino al 23 giugno sarà possibile, con i requisiti adatti, richiedere i Contributi a fondo perduto. Quelli destinati al settore dei Matrimoni, degli Eventi, dell’HORECA (hotel, catering e ristorazione), quelli previsti dal Decreto Sostegni Bis. A chi sono destinati i Contributi a fondo perduto In ‘gioco’ ci sono ben 60 milioni di euro, ma le imprese interessate possono scegliere un solo canale di accesso. Per il settore dei Matrimonio ci sono 40 milioni di euro a disposizione, 10, invece, per il settore dell’intrattenimento e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Buone notizie per tutti quelli cheno neldelperché fino al 23sarà possibile, con i requisiti adatti, richiedere i. Quelli destinati aldei, degli, dell’(hotel, catering e ristorazione), quelli previsti dal Decreto Sostegni Bis. A chi sono destinati iIn ‘gioco’ ci sono ben 60 milioni di euro, ma le imprese interessate possono scegliere un solo canale di accesso. Per ildeio ci sono 40 milioni di euro a disposizione, 10, invece, per ildell’intrattenimento e ...

