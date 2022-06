Conto alla rovescia per il 1° Summit Blue Forum Italia Network (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - , l'appuntamento internazionale che si terrà il 17 e 18 giugno prossimi nel Golfo di Gaeta, di fronte alle isole di Ventotene e Santo Stefano. Al centro del confronto del 1° Summit Blue Forum Italia Network la transizione dalla Crescita blu a una Economia del Mare sostenibile; la creazione di una rete di tutti gli utenti del mare che raccolga le sfide dell'Europa e la condivisione di un Manifesto Blue per un'Economia del Mare Sostenibile, Inclusiva e Innovativa, un documento aperto su cui stanno lavorando i principali stakeholder nazionali. Durante il Forum verrà, inoltre, presentato il X Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare, realizzato da Unioncamere e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - , l'appuntamento internazionale che si terrà il 17 e 18 giugno prossimi nel Golfo di Gaeta, di fronte alle isole di Ventotene e Santo Stefano. Al centro del confronto del 1°la transizione dCrescita blu a una Economia del Mare sostenibile; la creazione di una rete di tutti gli utenti del mare che raccolga le sfide dell'Europa e la condivisione di un Manifestoper un'Economia del Mare Sostenibile, Inclusiva e Innovativa, un documento aperto su cui stanno lavorando i principali stakeholder nazionali. Durante ilverrà, inoltre, presentato il X Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare, realizzato da Unioncamere e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, per ...

