Conferenza stampa Inghilterra-Italia, Mancini: «Obiettivo Mondiale 2026» (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel piccolo “Molineux Stadium” di Wolverhampton, gli azzurri affronteranno alle 20:45 di domani la squadra battuta in finale di Euro 2020 a Wembley meno di un anno fa. Inghilterra-Italia sarà giocata a porte chiuse proprio per i problemi di ordine pubblico registrati in tale occasione: ecco le parole di Roberto Mancini nella Conferenza stampa alla vigilia della sfida. Inghilterra-Italia, Mancini in Conferenza stampa: «Kane? Penso si sia sbagliato» Nel commentare la partita di domani, il c.t. azzurro si è soffermato sulla forza degli inglesi e sulle differenze della gara rispetto alla finale dell’Europeo vinta l’estate scorsa: «Sarà una partita dura, come tutte le gare che si giocano contro ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel piccolo “Molineux Stadium” di Wolverhampton, gli azzurri affronteranno alle 20:45 di domani la squadra battuta in finale di Euro 2020 a Wembley meno di un anno fa.sarà giocata a porte chiuse proprio per i problemi di ordine pubblico registrati in tale occasione: ecco le parole di Robertonellaalla vigilia della sfida.in: «Kane? Penso si sia sbagliato» Nel commentare la partita di domani, il c.t. azzurro si è soffermato sulla forza degli inglesi e sulle differenze della gara rispetto alla finale dell’Europeo vinta l’estate scorsa: «Sarà una partita dura, come tutte le gare che si giocano contro ...

