Conferenza Alvini | «Grato alla Cremonese Lavoro | giovani e empatia le mie idee»

(Di venerdì 10 giugno 2022) Massimiliano, neo allenatore della, si è presentato instampa parlando della nuova stagione Massimiliano, neo allenatore della, si è presentato instampa parlando della nuova stagione. Le sue dichiarazioni: SALVEZZA – «Per raggiungere gli obiettivi bisogna portare avanti le nostree porterò avanti anche quelle di Pecchia, perché ha fatto un capolo scorso anno., umiltà e sacrificio la base per questa stagione» SERIE A – «Per me oggi è emozionante. Ho fatto un percorso lungo e fatto tanti sacrifici, avere questa opportunità mi fa riflettere in positivo. Ci arrivo con grandissima umiltà e in punta di piedi. Ho ricevuto tanti messaggi, soprattutto dai miei ex ...

Pubblicità

CalcioNews24 : ??#Alvini si presenta alla #Cremonese ?? - FutbolDaltonico : RT @USCremonese: CONFERENZA STAMPA | Simone Giacchetta, Massimiliano Alvini, Ariedo Braida ???? #forzagrigiorossi #cremonese #SerieATIM?? #WeA… - sportli26181512 : Cremonese, Alvini: 'Essere qui è una soddisfazione enorme. Mercato? Mi fido della dirigenza': Massimiliano Alvini,… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: .@USCremonese, la conferenza stampa di presentazione di #Alvini - USCremonese : CONFERENZA STAMPA | Simone Giacchetta, Massimiliano Alvini, Ariedo Braida ???? #forzagrigiorossi #cremonese… -

Massimiliano, neo allenatore della Cremonese, si è presentato instampa parlando della nuova stagione Massimiliano, neo allenatore della Cremonese, si è presentato instampa ...Commenta per primo Massimiliano, nuovo allenatore della Cremonese , è intervenuto nellastampa di presentazione. COME ARRIVARE ALLA SALVEZZA - 'Non va sacrificato niente. L'anno scorso Pecchia ha fatto un ...Massimiliano Alvini, nuovo allenatore della Cremonese, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione. COME ARRIVARE ALLA SALVEZZA - "Non va sacrificato niente. L'anno scorso Pecchia ha fatto ...Parla il nuovo mister della Cremonese, Massimiliano Alvini, toccando tanti temi tra cui l'emozione della prima volta in A ...